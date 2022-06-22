بلينكن يؤكد لبينيت ولابيد الالتزام الراسخ بالعلاقات المتينة مع إسرائيل

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالين بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية رئيس الوزراء المناوب يائير لابيد، أكد فيهما التزام الولايات المتحدة الراسخ بالعلاقات المتينة مع إسرائيل.

ووفقا للخارجية الأمريكية، فقد أكد بلينكن على احترام العمليات الديمقراطية في إسرائيل.

كما شدد على التنسيق الوثيق المتواصل بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد أن زيارة الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل الشهر القادم لا تزال قائمة، وأشار إلى أن بايدن يتطلع لها.

وكان بينيت ولابيد أعلنا الاتفاق على حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والتوجه إلى انتخابات جديدة.