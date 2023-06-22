أميرة سليم تتفاعل مع جمهور حفلتها في المتحف القومي للحضارة وترقص على أنغام أغانيها

تصوير: أحمد عبد الفتاح

تفاعلت السوبرانو أميرة سليم، مع الجمهور في حفلها بالمتحف القومي للحضارة، وخلال تقديمها الأغاني على المسرح بدأت تتفاعل معها بالرقص، وصفق الجمهور عاليا لها.

وغنت السوبرانو العالمية، خلال حفلها الذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة، أغنية «الحلوة دي» من ألحان سيد درويش، والتي قدمتها من قبل مع والدتها عازفة البيانو مارسيل متى، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها، وحرصت على توجيه التحية لوالدتها التي دعمتها في مشوارها الفني.

قدمت السوبرانو العالمية أميرة سليم، في حفلها الذي يقام حاليا بالمتحف القومي للحضارة المصرية، أنشودة إيزيس، بعدما قدمتها في نفس المكان، منذ عامين في افتتاح المتحف، وموكب نقل الممياوات الملكية.

وحرصت على توجيه التحية للموسيقار هشام نازيه، مؤلف هذه الأنشودة، وطلبت منه الوقوف في الحفل لكي يوجه الجمهور له التحية.

وتفاعل الجمهور مع الأنشودة خلال، وطالب أميرة بإعادة تقديمها مرة أخرى، نظرا لإعجابهم الشديد بها.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة، منهم؛ هالة السعيد وزيرة التخطيط، نيفين القباج وزيرة التضامن، واحمد عيسى وزير السياحة والاثار، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والمهندس ابراهيم المعلم وحرمه الاستاذة اميرة ابو المجد، واحمد غنيم رئيس متحف الحضارة، احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وحرمه، واسامة هيكل وزير الاعلام السابق، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق.

وبدأت اميرة الحفلة بمجموعة من أعمالها الخاصة وأغانيها، أبرزها «أنا المصري»، وسط تفاعل من الحضور الذي ظهرت عليهم ملامح السعادة والفرحة.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة، منهم؛ هالة السعيد وزيرة التخطيط، نيفين القباج وزيرة التضامن، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والمهندس إبراهيم المعلم وحرمه الأستاذة أميرة أبو المجد، وأحمد غنيم رئيس متحف الحضارة، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحرمه، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق.

وبدأت أميرة الحفلة بمجموعة من أعمالها الخاصة وأغانيها، أبرزها «أنا المصري»، وسط تفاعل من الحضور الذي ظهرت عليهم ملامح السعادة والفرحة.

وتفاعل الجمهور مع اميرة خلال الحفل، حيث حرصت إحدى السيدات خلال الحفل ان تشيد بأداء أميرة، وعبرت عن سعادتها بإطلاق صيحة عالية: «الله عليكي»، لترد عليها أميرة: «الله عليكي انتي».

ويشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث يأتي الحفل استكمالًا لفعاليات "Eternal Egypt مصر الخالدة" التي تقدم سلسلة من الحفلات الفنية الثقافية المصرية الراقية من مختلف الألوان الموسيقية التي تطرب الجماهير بمختلف أذواقهم، وتزامنًا مع ذكرى احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، واليوم العالمي للموسيقى؛ بهدف النهوض بالذوق الفني والثقافي للجمهور.