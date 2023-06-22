بولندا تنفي ضلوعها في تفجير السيل الشمالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى متحدث الاستخبارات البولندية ستانيسلاف زارين، ضلوع بلاده في العمل الإرهابي الذي استهدف أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا في مياه النرويج العام الماضي.

وكتب زارين في صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لم تكن بولندا متورطة في تفجير "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2"، وربط الجمهورية البولندية بهذه الأحداث لا أساس له من الصحة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق أن شركة بولندية قد تكون متورطة في التفجير.

وأضافت أن المحققين الألمان يدرسون حاليا الأدلة على استخدام بولندا منطلقا للاعتداء على "السيل الشمالي".