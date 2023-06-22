التعليم: تعديل شروط الالتحاق بمدارس STEM لضمان تكافؤ الفرص

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أن اللجنة التنفيذية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" قررت منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، كما يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال ترؤس وزير التربية والتعليم، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" لمناقشة شروط وضوابط الالتحاق بطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين، وآليات الاختبار، ومدى جاهزية بعض المدارس ودخولها الخدمة في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024، واستكمال أعمال الصيانة لبعض المباني التعليمية والإقامة، فضلًا عن العمل على حل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية بهذه المدارس.

وأكد حرص الوزارة على انتظام العملية التعليمية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وتلقي طلابها خدمات تعليمية وإقامة متميزة، والتوسع في أعدادها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد هذه المدارس يبلغ حتى الآن 19 مدرسة بمختلف المحافظات.

وقال الوزير إنه حرصًا على تطوير آليات نظام القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وتحقيقًا للعدالة والشفافية، فقد تم تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة الخدمات التعليمية والإقامة لطالب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM التي تتحملها الوزارة كبيرة، مضيفا أنه تقرر تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" وبحث إعفاءهم منها بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، بحث توفير منح للطلاب خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيعهم ودعمهم.

واستعرضت اللجنة التنفيذية جاهزية المدرستين الجديدتين (القاهرة الجديدة والحي 11 بأكتوبر) من حيث الأبنية والبنية التكنولوجية وتشغيلها في العام الدراسي 2023/ 2024 ، وكذا جاهزية مبنى الإقامة بمدرسة الأقصر.

كما وافقت اللجنة على إنشاء مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة الخارجة لخدمة أهالي محافظة الوادي الجديد وتقديم خدمات تعليمية متميزة لهم، واستكمال أعمال الصيانة الخاصة بالمباني التعليمية والاقامة.

وناقشت اللجنة، أيضا خلال الاجتماع، موعد الإعلان عن قبول الطلاب الجدد وتعديل آليات اختباراتهم، والموافقة على الإعلان للتقدم للعمل بمدارس STEM من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى إقامة معسكر صيفي لطلاب مدارس STEM الفائزين في مسابقة (أيسف) الدولية لاستكمال وتطوير مشروعاتهم الفائزة.