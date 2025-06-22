 النصف الشرقي من الولايات المتحدة يستعد لأيام طويلة من الحرارة الخطيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النصف الشرقي من الولايات المتحدة يستعد لأيام طويلة من الحرارة الخطيرة

واشنطن (أ ب)
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 11:09 م | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 11:09 م

استعد عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء الغرب الأوسط وشرق الولايات المتحدة اليوم الأحد ليوم آخر من درجات الحرارة الحارة الخطيرة، حيث تستمر موجة حارة نادرة في شهر يونيو النادرة في التأثير على أجزاء من الولايات المتحدة.

وكان معظم منطقة الشمالي الشرقي للبلاد من ولاية مينيسوتا إلى ولاية ماين تخضع اليوم الأحد لتحذير من درجات الحرارة المرتفعة، وكذلك أجزاء من ولايات أركنساس وتينيسي ولويزيانا وميسيسيبي.

يذكر أن يوم الأحد هو اليوم الثاني على التوالي من الحرارة الشديدة في جميع أنحاء الغرب الأوسط والساحل الشرقي. وبلغت درجات الحرارة أمس السبت 4ر39 درجة مئوية في مدينة شيكاغو و 3ر38 درجة مئوية في ماديسون بولاية ويسكونسن.


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