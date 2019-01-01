عون: لبنان يدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، دعم بلاده المبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، وخاصةً مسألة النازحين السوريين.

وقال عون ، خلال استقباله في بيروت اليوم كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط الجنرال السير جون لوريمير، إن "نتائج الحروب التي وقعت في الجوار اللبناني، والأجواء الضاغطة التي تعيشها المنطقة راهنا، ترتب نتائج قاسية على لبنان بدءاً من تداعيات النزوح السوري، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين وصولا الى الاوضاع الاقتصادية".

وأكد الرئيس أن "لبنان الملتزم بتطبيق القرار 1701 يتطلع إلى دعم الدول الاعضاء في مجلس الأمن، ومن بينها بريطانيا والدول الصديقة كي توقف اسرائيل خروقاتها الجوية والبرية والبحرية الدورية، إضافة إلى استمرار احتلالها أجزاء من الاراضي اللبنانية على الحدود".

وأشار الرئيس عون إلى "الدعم الذي تقدمه بريطانيا للجيش اللبناني، سواء في مجالات التدريب أو بناء أبراج المراقبة فضلا عن مشاركة المملكة المتحدة في أعمال مؤتمر سيدر من خلال رغبتها في دعم الاقتصاد اللبناني".

من جهته، أكّد الجنرال لوريمير أن "بلاده ماضية في دعم لبنان لا سيما قواته المسلحة في مجالات التدريب وبناء أبراج المراقبة، كذلك تهتم بالأوضاع الاقتصادية فيه".

ولفت إلى أن زيارته للبنان تأتي ضمن جولة بعدد من دول المنطقة للاطلاع على أوضاعها وتقييم التطورات الأخيرة التي تحصل فيها وسبل معالجتها.