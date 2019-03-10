حاكم بورتوريكو: لن أخوض انتخابات العام المقبل على منصب الحاكم

قال حاكم بورتوريكو، ريكاردو روسيلو، أمس الأحد، إنه لن يترشح مرة أخرى العام المقبل لإعادة انتخابة كحاكم لبورتوريكو وذلك بعد الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بتنحيه.



وفي خطاب متلفز قال روسيلو أيضا أنه سيتنحى عن رئاسة حزبه "الحزب التقدمي الجديد".



وواجه حاكم بورتوريكو مطالبات بالإستقالة بعد أن تم تسريب تعليقات كان قد نشرها على مجموعة خاصة للدردشة عبر الانترنت.



وتسببت التعليقات المتحيزة ضد المرأة في إندلاع مظاهرات على مدار أكثر من أسبوع في سان خوان، عاصمة الإقليم الأمريكي، كما شهدت مدن أخرى في بورتوريكو مظاهرات مشابهة.



وتواجه إدارة روسيلو اتهامات بالفساد وتعرضت أيضا لإنتقادات في تعاملها مع تبعات إعصار ماريا، والذي خلف آلاف القتلى في عام 2017، ولكن الفضيحة المعروفة باسم "تشاتجيت" أدخلت الإدارة في أزمة كبيرة.



وكانت رسائل الدردشة، التي جاءت في ملف من 889 صفحة، عبارة عن تبادلات بين روسيلو والعديد من أعضاء إدارته وأناس آخرين بين أواخر عام 2018 وأوائل العام الحالي.



وكشفت بعض من تلك الرسائل، والتي سربها مركز بورتوريكو للصحافة الاستقصائية يوم 13 يوليو الجاري، عن تعليقات تمييزية ضد المرأة والمثليين، تشمل الخصوم السياسيين.