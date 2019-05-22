صدور مذكرات اعتقال بحق ثلاثة أعضاء سابقين في مجلس إدارة «وايركارد» الألمانية

أصدر الادعاء العام في ألمانيا ثلاث مذكرات اعتقال بحق مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة "وايركارد" الألمانية لخدمات الدفع الإلكتروني، والتي أشهرت إفلاسها في أعقاب فضيحة تلاعب في ميزانيتها.



وقالت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في مدينة ميونخ اليوم الأربعاء، إن الاتهامات تتعلق بالاحتيال التجاري المنظم والتلاعب بالسوق، مشيرة إلى تلقي جهات التحقيق مساعدات من "شاهد ملك"، وعبر مستندات أخرى، وقد أفادت هذه المصادر بأن المتهمين قرروا منذ 2015 " تضخيم" ميزانية "وايركارد".



ومن بين الذين صدرت بحقهم أوامر الاعتقال، مدير مال سابق، وأيضا الرئيس التنفيذي السابق ماركوس براون الذي كان خرج بكفالة خمسة ملايين يورو بعد أمر اعتقال أول كان صدر بحقه.



وذكرت المتحدثة أنه صدر أمر باستمرار حبس الأشخاص الثلاثة، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهم في ميونخ، وأكدت أنهم لم يسلموا أنفسهم.



ولا يزال الرئيس السابق لشركة" كاردسيستمز ميدل إيست" في دبي والمملوكة لوايركارد، قيد الحبس الاحتياطي.



وكانت وايركارد بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية الشهر الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها.



واعترفت الشركة بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها من الأساس.



وتملك "وايركارد" 45 شركة، ليس من بينها سوى ثلاث فقط هي التي يمكن أن يمكن وصفها بأنها مربحة، وقد تمت الأعمال التجارية الوهمية عن طريق شركة "كاردسيستمز" في دبي، والتي كانت أسهمت بجزء كبير، بلغ 237 مليون يورو، في أرباح "وايركارد" في عام 2018.