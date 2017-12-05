 كريم محمود عبدالعزيز: «ناقد محبط قال لي أنت مش زي والدك فاقعد في البيت» - بوابة الشروق
الخميس 22 يوليه 2021 2:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

كريم محمود عبدالعزيز: «ناقد محبط قال لي أنت مش زي والدك فاقعد في البيت»

هديل هلال
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 1:02 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 1:02 ص

قال الفنان محمود كريم عبد العزيز، إنه تعرض لهجوم شديد عندما بدأ مشواره الفني؛ لأنه ابن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، موضحًا أن أول أعماله الفنية كانت فيلم «الناظر».

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن أحد النقاد أصابه بالإحباط بعد اشتراكه بالفيلم، متابعًا: «ناقد محبط قال لي أنت مش زي والدك فاقعد في البيت».

وأشار إلى أن النقاد والجمهور يوصلون أبناء الفنانين لمرحلة الدفاع عن الذات وكأنهم يتنصلون من آبائهم، كما يضعونهم في موقف محير، لافتًا إلى أنه كان يتعرض لظلم أكبر عندما يمثل إلى جوار والده.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك