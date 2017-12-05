كريم محمود عبدالعزيز: «ناقد محبط قال لي أنت مش زي والدك فاقعد في البيت»

قال الفنان محمود كريم عبد العزيز، إنه تعرض لهجوم شديد عندما بدأ مشواره الفني؛ لأنه ابن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، موضحًا أن أول أعماله الفنية كانت فيلم «الناظر».

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن أحد النقاد أصابه بالإحباط بعد اشتراكه بالفيلم، متابعًا: «ناقد محبط قال لي أنت مش زي والدك فاقعد في البيت».

وأشار إلى أن النقاد والجمهور يوصلون أبناء الفنانين لمرحلة الدفاع عن الذات وكأنهم يتنصلون من آبائهم، كما يضعونهم في موقف محير، لافتًا إلى أنه كان يتعرض لظلم أكبر عندما يمثل إلى جوار والده.