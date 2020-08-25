محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

جاء نصها: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، باصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة، أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، أن الاحتفال بتلك الذكري الوطنية الخالدة التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا، حمل لوائه طلائع القوات المسلحة التي خرجت مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش الوطني القادر على حماية الوطن إنما يجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطني أهدت الأمم نموذجا فريدا لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة في عزة وكرامة".

وتابع: "فخامة الرئيس نؤكد لفخامتكم اننا سنكون دائما وابدا خلف قيادتكم الرشيدة في خطوات الإصلاح، ونعمل على تحقيق النمو والرخاء وتوفير حياة كريمة لابناء الوطن وفق الله فخامتكم الي ما فيه خير مصر وشعبها وسدد على طريق الحق خطاكم".

وبعث المحافظ، برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد احمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب المصري، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء.

ويتقدم محافظ المنيا، بخالص التهانئ لأبناء المحافظة بذكري ثورة 23 يوليو، داعيا الله أن يعيد هذه الذكري التي تعد نقطة تحول خالده في تاريخ مصر بمزيد من الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.