محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.
جاء نصها: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، باصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة، أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، أن الاحتفال بتلك الذكري الوطنية الخالدة التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا، حمل لوائه طلائع القوات المسلحة التي خرجت مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش الوطني القادر على حماية الوطن إنما يجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطني أهدت الأمم نموذجا فريدا لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة في عزة وكرامة".
وتابع: "فخامة الرئيس نؤكد لفخامتكم اننا سنكون دائما وابدا خلف قيادتكم الرشيدة في خطوات الإصلاح، ونعمل على تحقيق النمو والرخاء وتوفير حياة كريمة لابناء الوطن وفق الله فخامتكم الي ما فيه خير مصر وشعبها وسدد على طريق الحق خطاكم".
وبعث المحافظ، برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد احمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب المصري، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء.
ويتقدم محافظ المنيا، بخالص التهانئ لأبناء المحافظة بذكري ثورة 23 يوليو، داعيا الله أن يعيد هذه الذكري التي تعد نقطة تحول خالده في تاريخ مصر بمزيد من الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.