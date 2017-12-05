تقرير: خطوة واحدة تفصل سفيان رحيمي عن العين الإماراتي

أقترب سفيان رحيمي، لاعب الرجاء المغربي، من الإنتقال إلى العين الاماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة الرياضية المغربية من خلال مصدر لها داخل نادي العين، أنه تم الاتفاق بين الفريقين على انتقال سفيان رحيمي إلى الفريق الإماراتي خلال الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك نقطة اختلاف وحيدة بين الطرفين وهي أن الرجاء يريد بيع اللاعب بعد بطولة كأس العرب، عكس العين الذي يسعى لضم سفيان رحيمي خلال الأيام القليلة القادمة لحضور فترة الاعداد للموسم الجديد.

تقارير صحفية أكدت أن الأهلي يسابق الزمن لإنهاء صفقة سفيان رحيمي، وأفادت أن سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، سيكون لإنهاء المفاوضات والحصول على خدمات اللاعب.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في وقت سابق أنه تم عرض سفيان رحيمي عليه تمهيدا لضمه إلا أنه مازال يبحث الأمر قبل اتخاذ قراره النهائي.

وخاض الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، وتوج باللقب العاشر في تاريخه.