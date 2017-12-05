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تأهلت نوران جوهر لاعبة المنتخب الوطني الأول للإسكواش والمصنفة الثانية عالميًا، لنهائي بطولة العالم والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 22 يوليو الجاري، والبالغ مجموع جوائزها مليون دولار، بواقع 500 آلف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ووصلت "جوهر" للمباراة النهائية عقب فوزها على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3 - 0، في مباراة من طرف واحد.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11 - 8، 11 - 4، 11 - 3"، في لقاء استغرق 36 دقيقة.

ومن المقرر، أن تواجه نوران جوهر نجمة نادي وادي دجلة في النهائي زميلتها بالمنتخب والمصنفة الأولى عالميًا نور الشربيني نجمة ناديسبورتنج والتي تغلبت على الأمريكية - من أصول مصرية - أماندا صبحي بنفس النتيجة وبذلك يكون اللقب المصري للمرة السادسة على التوالي.

وتسعى نجمة وادي دجلة لحصد اللقب الأول لها في بطولات العالم للفردي في مواجهة الغد.

الجدير بالذكر، أن نور الشربيني حصدت من قبل لقب بطولة العالم في 4 نسخ من آخر 5 نهائيات خاضتها سابقة.

وتوجت نجمة نادي سبورتنج بلقب بطولة العالم في 4 مناسبات من قبل أعوام 2015 - 2016 - 2018 - 2019".