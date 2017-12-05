تأهلت نوران جوهر لاعبة المنتخب الوطني الأول للإسكواش والمصنفة الثانية عالميًا، لنهائي بطولة العالم والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 22 يوليو الجاري، والبالغ مجموع جوائزها مليون دولار، بواقع 500 آلف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
ووصلت "جوهر" للمباراة النهائية عقب فوزها على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3 - 0، في مباراة من طرف واحد.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11 - 8، 11 - 4، 11 - 3"، في لقاء استغرق 36 دقيقة.
ومن المقرر، أن تواجه نوران جوهر نجمة نادي وادي دجلة في النهائي زميلتها بالمنتخب والمصنفة الأولى عالميًا نور الشربيني نجمة ناديسبورتنج والتي تغلبت على الأمريكية - من أصول مصرية - أماندا صبحي بنفس النتيجة وبذلك يكون اللقب المصري للمرة السادسة على التوالي.
وتسعى نجمة وادي دجلة لحصد اللقب الأول لها في بطولات العالم للفردي في مواجهة الغد.
الجدير بالذكر، أن نور الشربيني حصدت من قبل لقب بطولة العالم في 4 نسخ من آخر 5 نهائيات خاضتها سابقة.
وتوجت نجمة نادي سبورتنج بلقب بطولة العالم في 4 مناسبات من قبل أعوام 2015 - 2016 - 2018 - 2019".