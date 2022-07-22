أصبح الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق البلوز جاهز لبيع أربعة من نجوم تشيلسي بعد اقترابه من إتمام صفقة اللاعب الفرنسي جول كوندي قادماً من إشبيلية.

ويعمل تشيلسي بجد للتعاقد مع كوندي الدولي الفرنسي من إشبيلية، بعد أن أحضر بالفعل رحيم ستيرلينج وكاليدو كوليبالي إلى ستامفورد بريدج هذا الصيف.

يحرص توخيل على إضافة نجم مدافع آخر إلى فريقه، بعد أن رحل أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن نهاية الموسم الماضي.

لكن تشيلسي يواجه منافسة كبيرة من برشلونة ، الذين هم على استعداد لوضع مشاكلهم المالية في جانب واحد لانتزاع كوندي من منافسيهم في الدوري الإسباني.

وفقاً لصحيفة "التليجراف" ، فإن توخيل مستعد لمعاقبة مغادرة عدد من لاعبي الفريق الأول النظاميين، على الرغم من أن ما إذا كان تشيلسي قادرًا على جذب العروض المناسبة لا يزال غير معروف.

توخيل مستعد لبيع المهاجم الألماني تيمو فيرنر والحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا والجناح المغربي حكيم زياش والمهاجم البلجيكي ميشي باتشواي.

وارتبط فيرنر وزياش ارتباطًا وثيقًا بالانتقال بعيدًا عن تشيلسي بعد انتقال سترلينج بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من مانشستر سيتي، حيث ألمح فيرنر إلى أنه قد يسعى للانتقال.

لا يريد كيبا قضاء موسم آخر كبديل لإدوارد ميندي، لكن تشيلسي سيكافح لاسترداد 72 مليون جنيه إسترليني أنفقوه عليه في 2018.

في الوقت نفسه، أجرى زياش محادثات بشأن انتقال إعارة إلى نادي ميلان الإيطالي وهو منفتح على المغادرة بعد التراجع عن ترتيب الصعود في ستامفورد بريدج.

ويتواجد تشيلسي حاليًا في أمريكا للمشاركة في الجولة التمهيدية للنادي، وقد أرسل توخيل بالفعل أربعة لاعبين إلى أرضهم، ومن المحتمل أن يغادر أرماندو بروجا وليفي كولويل قبل الموعد النهائي للانتقال.