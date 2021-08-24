 بعد اشتباكات طرابلس.. الدبيبة يقيل وزير الداخلية ويكلف التومي بتسيير مهام الوزارة - بوابة الشروق
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بعد اشتباكات طرابلس.. الدبيبة يقيل وزير الداخلية ويكلف التومي بتسيير مهام الوزارة

طرابلس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 8:27 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 8:28 م

أقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وكلف وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم الجمعة، حسبما أفادت " بوابة الوسط" الليبية في موقعها الإلكتروني.

وقال الدبيبة في رسالة إلى التومي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن القرار جاء وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

جاء قرار إقالة الوزير مازن وتكليف التومي بتسيير أعمال وزارة الداخلية بعد اشتباكات اندلعت في العاصمة طرابلس، وبدأت من منطقة الفرناج ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن "الجديدة" حتى ما يعرف بـ "طريق الشوك".

واندلعت المواجهات بين عناصر مسلحة من "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" وأخرى تابعة لكتيبة "ثوار طرابلس"، نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة "ثوار طرابلس"، التي يقودها أيوب أبوراس، على ما أفاد شهود عيان لـ "بوابة الوسط".

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