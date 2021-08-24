الكرملين ينفي ارتباط تصفية الوكالة اليهودية بمواجهة هجرة الأدمغة من روسيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الإجراء القانوني لتصفية وكالة "سخنوت" اليهودية (الوكالة اليهودية) لا يتعلق بمواجهة هجرة الأدمغة من روسيا، مشيرا إلى أنه ناتج عن انتهاك القوانين الروسية.

وقال المتحدث الروسي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة تعليقا على وقف نشط هذه المؤسسة في الأراضي الروسية وما إذا كان هذا الإجراء متصلا بهجرة الأدمغة: "لا، هذا لا يتعلق بهجرة الأدمغة، إنه متعلق بالامتثال للقانون الروسي، ويُرجى الاتصال بوزارة العدل لمعرفة التفاصيل".

وأعلنت وزارة العدل الروسية أمس الخميس، أنها تقلت طلبا رسمسا بتصفية وكالة "سخنوت" اليهودية. وقال بيان للوزارة "تلقينا دعوى قضائية أقامتها الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو بشأن تصفية الوكالة اليهودية غير الربحية (سخنوت)"، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد جلسة استماع الدعوى يوم 28 يوليو الجاري.