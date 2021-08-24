القائم بأعمال نقيب المحامين: إسقاط قيد 2500 عضو خلال شهرين

أعلن مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، إسقاط قيد 2500 عضو بالنقابة خلال شهرين لافتقادهم شروط الاستمرار في القيد، مشيرا إلى أنه تم ربط الحاسب الآلي بالنقابة بغالبية مؤسسات الدولة وأخصها السجل التجاري والتأمينات ومصلحة السجون وكافة المصالح الحكومية وتتم مراجعة الجدول يوميًا.



وأضاف سخى فى بيان له اليوم، أن مجلس النقابة العامة حرص منذ نهاية مارس 2022 على الانتهاء تمامًا من كافة طلبات استرداد مصروفات العلاج، وقد تم الانتهاء من جميع الطلبات المستوفاة التي فاقت أربعة آلاف طلب ولا يوجد أي طلب بإدارة العلاج، مشيرا إلى أنه تم تفعيل زيادة الحد الأدني للمعاش إلى ألف جنيهًا، وأيضًا الاستمرار في صرف معاش الدفعة الواحدة المقرر بقرار الجمعية العمومية ـ وتم دراسة جميع طلبات الإحالة إلى التقاعد وصرف المستحق لجميع المتقدمين عدا الذين ثبت عدم اشتغالهم بالمحاماة وقد وصل ذلك العدد إلى 950 حالة ثبت عدم اشتغالهم بالمحاماة وتم استبعادهم.



وأوضح أنه تم تحديث معظم غرف المحامين بجميع النقابات الفرعية وجاري الانتهاء من جميع الغرف على مستوى الفرعيات، منوها إلى أنه جاري حل مشكلات دمغة المحاماة بشكل جذري وسيتم الإعلان عن ذلك في القريب العاجل.



وأشار إلى أنه تم وضع نظام دقيق لتوريد أتعاب المحاماة القديم منها ـ وأيضًا الحديث بعد صدور القانون، وجاري إعداد بروتوكول مع مجلس الدولة في شأن طريقة تحصيل أتعاب المحاماة.



وتابع:" تم الانتهاء من العديد من المشروعات الإنشائية مثل الأندية؛ كمصيف جمصة ونادي بورسعيد الجديد ونادي جليم بالإسكندرية وجاري تجهيز تلك الأندية لدخولها الخدمة، وحسم مشكلة نادي طلخا، وجاري العمل بنادي أسيوط الجديدة، ونادي جنوب سيناء، لافتا إلى أنه جارى تجهيز مبنى النقابة العامة الجديد، وتطوير مبنى النقابة القديم، والعمل بهم خلال أيام قليلة.



وبشأن ملف المدن السكنية، أوضح سخى صدور قرار هيئة المجتمعات بمد المهلة ٦ شهور دون تكاليف مالية بالنسبة للمدن السكنية، وأنه تم الانتهاء من مرافق ٦ أكتوبر، وجاري العمل لبناء ١٠ عمارات سكنية جديدة ب ٦ أكتوبر، و يتم الإعداد لتنفيذ المركز الطبي، والتعاقد على تنفيذ مرافق برج العرب.



وذكر أنه جاري الإعداد للعديد من البروتوكولات مع جهات قضائية وتنفيذية لتسهيل عمل المحامي.