حركة فتح: بايدن قدم لإسرائيل كل أشكال الدعم العسكري لقتل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية

قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم لإسرائيل كل أشكال الدعم العسكري لقتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بغض النظر عن الرؤوس التي حكمت وأدارت البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية لم تتغير تلك السياسة الثابتة في العلاقة الاستراتيجية بين أمريكا ودولة الاحتلال".

وتابع: "أمريكا ليست اليوم في وضع طبيعي، ولكن، الرأس القادم سيتقيد بالثوابت التي تنص على عدم التخلي عن إسرائيل".

وأشار إلى أن المساحة المسموح فيها بشيء من الخلاف هي القضايا ذات البعد السياسي بين الإدارات الأمريكية وإدارات حكومة الاحتلال.

وضرب مثالا على ذلك بما حدث بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الفترات السابقة، لكنه أوضح أنه في ظل هذا الخلاف، لم يوقف بايدن دعمه أبدا لدولة الاحتلال.



