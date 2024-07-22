سلطنة عمان تدين الاعتداء الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن

أدانت سلطنة عمان اليوم الأحد الهجمات الإسرائيلية على اليمن، مؤكدة أنها تشكل تصعيدا جديدا للتوتر في المنطقة من شأنه أن يزيد الوضع الإقليمي تعقيدا ويعرقل جهود التهدئة.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية العمانية: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة سلطنة عُمان للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية اليمنية الشقيقة وهو ما يمثل تصعيدا جديدا للتوتر في المنطقة من شأنه أن يزيد الوضع الإقليمي تعقيدا ويعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات وتحقيق السلام المنشود وخاصة فيما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".



‏‎وأضاف البيان: "تهيب الوزارة بالمجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتحرك الحاسم لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة".

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على "أهمية معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للصراع والتركيز على الحوار والتفاوض كوسيلة لتحقيق الحلول المستدامة، على أساس القانون الدولي الذي يجب أن يسري على جميع الأطراف دون تمييز أو ازدواجية في المعايير".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أن قواته "سترد على هذا العدوان السافر.. ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي .. وفي اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن إلى 6 قتلى و84 جريحا.

وقال مصدر طبي يمني إن الحصيلة مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل وجود إصابات خطيرة جراء حروق شديدة.