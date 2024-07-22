الرئيس الفلسطيني يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، ضرورة وقف العدوان فورا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وشدد عباس، خلال استقباله اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، على ضرورة وقف "الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وتنفيذ حل سياسي وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى أهمية الدعم الروسي لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتمتينها بما يخدم مصالح الشعبين.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أطلع الرئيس عباس المبعوث الروسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على "شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

بدوره، أكد المبعوث الروسي مواقف روسيا الاتحادية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.