قال رئيس المركز الفلسطيني للدراسات اللواء محمد المصري، إن «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال مستمرًا رغم دخوله اليوم 290 على التوالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين: «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زاد من كثافة النيران، وبالتالي استهداف المدنيين خاصة في المنطقة الوسطى، وصولًا إلى منطقة خان يونس التي تتعرض لاستنزاف كبير وقصف مدفعي وجوي».

وذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يريد أن يحسم معركته بـ«النصر المطلق» على الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت يريد أن يحقق أهدافه الشخصية بإطالة أمد المعركة لأطول فترة ممكنة.

وتابع: «الإدارة الأمريكية عرجاء، ولم تعد قادرة على بذل الجهود في عملية السلام وليس الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونتنياهو سيعود من زيارته لواشنطن محملا بالذخائر».