الداخلية توضح حقيقة استيلاء ضابط سابق على مطعم بالساحل الشمالي

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن قيام مالك مطعم كائن بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي بمطروح بالزعم بقيام رئيس اتحاد الشاغلين بالقرية "ضابط شرطة بالمعاش" باستخدام سلطاته واتخاذ إجراءات تعسفية ضده في محاولة للاستيلاء على المطعم خاصته أو دفع مبالغ مالية نظير استغلاله لمحيط المطعم المتاخم لحمام السباحة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الجمعية العمومية لاتحاد شاغلي القرية المشار إليها بتقديم شكاوى ضد المذكور إلى الجهات الإدارية المختصة لعدم التزامه بسداد رسوم الصيانة الدورية، وعدم استكماله تراخيص المطعم وقيامه بعمل بعض التعديلات داخل المطعم دون الحصول على الموافقات اللازمة. وأن المذكور لجأ لتلك الادعاءات زاعماً وجود نفوذ للقائمين على اتحاد الشاغلين على غير الحقيقة للضغط عليهم في محاولة لكسب التأييد تجاه موقفه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الطرفين على النيابة العامة.