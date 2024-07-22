مستوطنون يهاجمون متطوعين أجانب قرب نابلس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية يوم الأحد إن مستوطنين هاجموا متطوعين أجانب قرب نابلس شمال الضفة الغربية.



وأضافت الوكالة الرسمية أنه تم نقل المتطوعين الأجانب لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس بعد تعرضهم لاعتداء من المستوطنين قرب قرية قصرة.

كما أكد نشطاء والجيش الإسرائيلي اعتداء مستوطنين على متضامنين أجانب كانوا يساعدون مزارعين فلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم ونقلهم لتلقي العلاج.

وقال المتطوع ديفيد همل وهو ألماني يعيش في الولايات المتحدة، إنهم تعرضوا للضرب بقضبان حديدية وحجارة، مشيرا إلى أنه المستوطنين كانوا يحملون أنابيب معدنية وعصياً خشبية عندما توجهوا نحو المزارعين.

وصرح المتطوع بأنه تعرض للضرب على ساقه وذراعه وفكه، مبينا أن الضرب كان عنيفا للغاية.





من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "اعتدى عدد من المدنيين الإسرائيليين الملثمين على مجموعة من المواطنين الأجانب أثناء قيامهم بزراعة الأشجار في منطقة قصرة".

وأضاف أن "المهاجمين لاذوا بالفرار من مكان الحادث ولم يعتقلهم جنود الجيش الإسرائيلي.

وبحسب البيان، "طالما أنهم كانوا ملثمين لم يكن بالإمكان تقديم تقرير إلى الشرطة الإسرائيلية، ومع ذلك، يمكن للمواطنين الأجانب رفع الشكاوى بشكل مستقل".

وسبق أن أصيب العديد من حركة التضامن الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويشهد بناء البؤر الاستيطانية واعتداءات المستوطنين فورة منذ بدء الحرب بغزة في السابع من أكتوبر، كما تفاقم التوتر بعد أن اعتبرت محكمة العدل الدولية الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.