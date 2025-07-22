حزب الجبهة بالدقهلية يعقد اجتماعا لبحث سبل حث المصريين بالخارج على التصويت

عقد حزب الجبهة الوطنية بالدقهلية، اجتماعا تنظيما لبحث سبل حث المصريين بالخارج على التصويت وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الدقهلية، إطلاق حملة تواصل وتوعية تستهدف أبناء الوطن من العاملين بالخارج، لحثهم على المشاركة الإيجابية والفاعلة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وشهدت أمانة الحزب بالمحافظة اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من القيادات، بحضور النائب وليد فرعون، الأمين العام لمحافظة الدقهلية، واللواء راضي عبد المعطي، أمين التنظيم بالمحافظة، إلى جانب أعضاء غرفة عمليات المحافظة، وأمناء المراكز على مستوى الدقهلية.

وأكد المشاركون في الاجتماع، أهمية دور المصريين بالخارج في دعم المسار الديمقراطي، وأن مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة وفاء للوطن.

كما تم الاتفاق على آليات تواصل مباشرة مع أبناء الجاليات المصرية، من خلال منسقي الحزب بالخارج، وصفحات التواصل الاجتماعي، والمجموعات التنظيمية، لتيسير وصول المعلومات وتشجيع الجميع على التصويت.

وأكد النائب وليد فرعون أن الحزب يولي أهمية خاصة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وأن المصريين بالخارج شركاء أساسيون في بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بالجهود التنظيمية التي تبذلها الأمانات الفرعية بالمراكز.

من جانبه، شدد اللواء راضي عبد المعطي، على أن المرحلة القادمة تتطلب اصطفافًا وطنيًا، وأن صوت كل مصري في الخارج هو خطوة على طريق استكمال مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار.



