عبّرت الطالبة سارة ياسر جابر إبراهيم، الحاصلة على المركز السابع على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية (علمي رياضة)، ضمن أوائل الثانوية العامة 2025، عن سعادتها الكبيرة بالتفوق، مؤكدة أن الفضل يعود لوالدتها وشقيقتها التوأم أكثر مما يعود لها.

وقالت سارة لـ"الشروق": "أُهدي نجاحي لوالدتي وأختي التوأم، فهما الأحق بالتهنئة. أمي لم تتوقف يومًا عن دعمي وتشجيعي، وكانت دائمًا تمنحني القوة والدافع للاستمرار، بينما كانت شقيقتي التوأم تذاكر معي وتراجع لي دروسي باستمرار، وهو ما ساعدني كثيرًا على تحقيق هذه النتيجة، موضحةً أنها كانت تستحق التفوق أكثر مني".

وأوضحت سارة أنها اعتادت وضع خطة منظمة للمذاكرة، مع الالتزام بساعات نوم كافية لتجنب الإرهاق، مؤكدة أن الدعم النفسي من أسرتها كان أهم عوامل التوازن والنجاح، خصوصًا في أوقات الضغط قبيل الامتحانات.

وتمنّت أن تكون تجربتها دافعًا لطلاب السنوات المقبلة، مؤكدة أن الاجتهاد والهدوء النفسي هما مفتاحا التفوق، وأن "الثانوية العامة ليست نهاية المطاف بل بداية لتحقيق الأحلام".