انطلاق المبادرة الوطنية للتطعيم ضد السعار من الإسماعيلية

وقعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مذكرة تفاهم مع شركة "بوهرنجر إنجلهايم"، المختصة فى مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، لتعزيز جهود التصدي لمرض السعار الذي ينتقل عن طريق الكلاب، في أول شراكة من نوعها بين القطاعين العام والخاص ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد السعار"، التي أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقع الاتفاقية الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمود المهدي، رئيس قسم صحة الحيوان بشمال شرق غرب أفريقيا في شركة "بوهرنجر إنجلهايم"، بمقر محافظة الاسماعيلية.

وثمن اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، انطلاق هذه الشراكة من الإسماعيلية بهدف التصدي للمخاطر الصحية العامة لمرض السعار في مصر، مضيفا أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها بالعمل الجاد والمستمر لحماية صحة المواطن والحفاظ على التوازن البيئي والصحي.

وأوضح جلال أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة في مجال مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال حملات تطعيم وجهود التوعية والتوسع في بروتوكولات التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، الذي يجمع بين الخبرة العلمية والعملية والدعم اللوجستي والإداري، بهدف الوصول إلى نتائج فعالة ومستدامة للحد من انتشار مرض السعار، خاصة في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة الحيوانية.

من جهته أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مرض السعار يعد أحد أكثر الأمراض خطورة ولكن يمكن الوقاية منه بشكل كامل، بالتعاون القطاعات المختلفة، مضيفا أن الهيئة تبحث التعاون والدعم لتطوير استراتيجية مكافحة مرض السعار تماشيًا مع الاستراتيجية العالمية التى تهدف للقضاء على المرض فى العالم بحلول عام ٢٠٣٠، بجانب التزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتعزيز صحة الحيوانات في مصر وحماية صحة الإنسان من الأمراض التى تنتقل عن طريق الحيوان.

وأشار إلى أن سعى الهيئة لرفع الوعي العام للتصدي لداء السعار وتوعية أفراد المجتمع بطرق انتقال المرض والمخاطر الكبيرة التي يسببها، وحماية الشباب والأطفال الذين يعتبرون أكثر عرضة للإصابات، لاقترابهم من الكلاب الحرة أثناء اللعب، موضحا التزام الهيئة بتعزيز الرعاية المسؤولة للحيوانات الأليفة من خلال التأكيد على أهمية تطعيم الكلاب لحماية مربّيها والمجتمع بالكامل.

فيما قال محمود المهدي، رئيس قسم صحة الحيوان في شمال شرق غرب أفريقيا في شركة بوهرنجر إنجلهايم إنه على الرغم من إمكانية الوقاية من مرض السعار باستخدام اللقاحات، لكن لا يزال يمثل تهديدًا عالميًا ويتسبب بموت آلاف الأشخاص سنويًّا خاصة بين الأطفال، مضيفا بالتطلع للتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتصدي للتهديدات التي يتسبب بها مرض السعار في مصر وحماية الشارع المصرى من هذا المرض الخطير، بما يسهم في تعزيز صحة وأمان البيئة لينعم بها الإنسان والحيوان على حد سواء.

وبموجب الاتفاقية ستتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وشركة "بوهرنجر إنجلهايم" ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد السعار"، التي أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنظيم حملات تطعيم شاملة ضد مرض السعار تستهدف الكلاب الحرة في مصر على أن تنطلق الحملة من الإسماعيلية.

و تنص الاتفاقية على إجراء حملات التطعيم ضد مرض السعار ورفع وزيادة الوعي حول المرض ومخاطره، وأهمية الوقاية منه، وسيتم تحقيق أهدافها هذه عبر وسائل متعددة تشمل الفعاليات الاجتماعية المحلية والبرامج التثقيفية ضمن المؤسسات الأكاديمية.

وتندرج هذه الشراكة في إطار حملة "Stop Rabies" العالمية للشركة والتي تهدف للحد من الإصابات المنتقلة من الكلاب عبر تبني نهج شامل يركز على التطعيم والتعليم والمراقبة، ومع التزام بتوفير ٥٠٠ مليون جرعة من لقاح مرض السعار وتثقيف ١٥ مليون طفل بحلول عام ٢٠٣٨، وتحرص الشركة على تعزيز تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية، والأطباء البيطريين، والمجتمعات للتصدي لتحديات هذا المرض.

ويعد مرض السعار مرضًا فيروسيًّا من أصلٍ حيواني يهاجم الجهاز العصبي المركزي ويصبح مرضًا قاتلًا بمجرد ظهور الأعراض السريرية، وينتقل بشكل رئيسي عبر التعرض للعض من قبل الكلاب المصابة، وعلى الرغم من إمكانية الوقاية منه، لا يزال هذا المرض يُزهق العديد من الأرواح حول العالم، حيث يتسبب بوفاة نحو ٥٩ ألف شخص سنويًّا.

حضر فعاليات توقيع الإتفاقية المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور هاني عبد الخالق مدير الطب البيطري بالإسماعيلية، والدكتورة نشوة إسماعيل مدير معمل بحوث صحة الحيوان بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية و ممثلي الجهات المعنية بالمبادرة.