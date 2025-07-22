أسامة نبيه: ما حققته مع منتخب الشباب يعد إنجازا

أكد أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا أن التأهل لبطولة كأس العالم للشباب كان إنجازًا كبيرًا للفراعنة، مُشيرًا إلى أن تطلعاته كانت أكبر من ذلك.

وقال أسامة نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "أنا سعيد وفخور للغاية لكوني جزءا من نجاح الفريق في التأهل مع منتخب بلدك لكأس العالم، إنه فخر لأي مدرب".

وأضاف: "توليت المهمة في توقيت صعب للغاية، لكننا تمكّنا، خلال فترة قصيرة، من التعرف على الفريق وإمكانياته بشكل سريع. وعملنا جاهدين على تقييم الوضع واختيار العناصر الأنسب، وقد قدّموا الأداء المطلوب".

وتابع: "رغم أن التحضيرات للبطولة لم تكن بالشكل الكافي، إلا إننا من خلال قدر من التنظيم ووضع نظام واضح في فترة زمنية وجيزة، استطعنا تحقيق هدفنا، وهو ما يعد إنجازا للجيل الحالي".

وأكمل: "كان من المفترض أن نقدم أداء أفضل، وأن نحقق إنجازا أفضل من الحصول على المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا، ولكننا راضون تماما عن الفريق، وحققنا الأهم، وهو التأهل لكأس العالم".

وواصل: "المنتخبات الكبرى التي تحقق النتائج تكون قد بدأت العمل قبل ثلاث أو أربع سنوات، وبالتالي فإن ما حققناه يُعد جيدًا للغاية، وأتمنى أن نظهر بصورة أفضل في كأس العالم".

واستطرد: "أصعب لحظاتنا كانت الخسارة أمام سيراليون برباعية، لقد كانت صدمة كبيرة، جاءت بعد فوزنا على جنوب أفريقيا، التي فازت بكأس البطولة".

وأتم أسامة نبيه تصريحاته قائلًا: "كانت الهزيمة أمام سيراليون قاسية، فاللاعبون واجهوا ضغوطًا إعلامية وجماهيرية غير مسبوقة، خصوصًا مع اللعب على ملعبك ووسط جماهيرك".