تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة الإيرانية لأول مرة منذ التصعيد الأخير

فعلت إيران دفاعاتها الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير في الحرب مع الولايات المتحدة، حيث سُمعت انفجارات في شمال شرق المدينة، وفقًا لما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أيضا بسماع دوي نيران الدفاعات الجوية في عدة مناطق من العاصمة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأمريكي شن موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية في إيران، قائلا إن العملية تهدف إلى إضعاف قدرة البلاد بشكل أكبر على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا رئيسيا لتجارة النفط العالمية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن الضربات عبر منصة إكس، لكنها لم تكشف عن الأهداف التي تم استهدافها. وتمثل هذه الهجمات الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات الأمريكية على إيران.