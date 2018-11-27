باريس يرفض عرض ريال مدريد الخيالي لضم نيمار

مازال الغموض مسيطرًا على مستقبل النجم الرازيلي نيما ردا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة «ليكيب» الفرنسية كشفت آخر التطورات حول العروض المقدمة إلى إدارة فريق العاصمة الفرنسية لضم اللاعب البرازيلي.

ووفقا للصحيفة فإن ريال مدريد قد عرض على باريس 100 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين هم (كيلور نافاس- جيمس رودريجيز- جاريث بيل) من أجل ضم نيمار لكن العرض قُوبل بالرفض من إدارة النادي الباريسي.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد وبرشلونة، ويوفنتوس، يتنافسون على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن لا أحد يعلم أين سيلعب نيمار الموسم المقبل

وكان برشلونة قد عرض على باريس ضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم ، مقابل 10 مليون يورو، مع خيار الشراء صيف 2020-2021، مقابل ما يقرب من 160 مليون يورو، لكن تم رفضه أيضا، وفقا للتقارير الصحفية الإسبانية.