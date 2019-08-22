القبض على «عنتيل» كفر حجازي بالمحلة بعد 5 أشهر من هروبه

تمكن ضباط المباحث الجنائية بفرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وضباط الآداب بالفرع، من ضبط «عنتيل المحلة» الهارب المدعو "إسماعيل.ا. ال"، الذي يقيم بمنطقة محلة البرج، صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع عدد من السيدات بقرية كفر حجازي مركز المحلة.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بتمكن العقيد دكتور عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهيه وكيل فرع البحث والرائد أحمد الشربيني رئيس مباحث الأداب، من ضبط صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ترجع الواقعة لأكثر من 5 أشهر، عندما تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع جنسية، تكشف عن ظهور "عنتيل جديد"، بقرية كفر حجازي مركز المحلة يقوم بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات وقيامه بتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب.

وتبين أن المتهم يدعى "إسماعيل. ا" يبلغ من العمر 39 سنة صاحب محل قطع غيار "توكتوك" بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، بعد تصويره العديد من السيدات في أوضاع جنسية داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهور أكثر من سيدة في الفيديوهات التي يتم تداولها داخل القرية.

وتبين أن "عنتيل المحلة الجديد" صور هذه الفيديوهات منذ عام تقريبًا، واحتفظ بها إلا أن خلافه مع أحد أصدقائه تسبب في تسريبها بين الأهالي.

وكان "عنتيل المحلة الجديد"، قد دخل في رهان مع أحد أصدقائه؛ لتصوير فيديو مع إحدى السيدات في القرية، ولكن أحد العاملين معه في المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به فقام بنقل الفيديوهات ومساومته على الفيديوهات وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح، مضيفًا أنه بعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعى "الدوكش" وقام بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

و بعد انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل، اكتشف أحد الأشخاص فى القرية وجود زوجته وقام بتطليقها وسادت حالة من الغضب بين أهالي القرية، مضيفًا أنه بعد افتضاح أمره فر هاربًا مع أسرته خوفًا من الفتك به.