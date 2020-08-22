مستشار النواب الليبي لـ«الشروق»: مباحثات ليبية مرتقبة بعد وقف إطلاق النار

- المريمي: المباحثات ستقوم بها لجان الحوار المشكلة فى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قريبا





كشف مستشار رئيس مجلس النواب الليبى، فتحى المريمى، اليوم السبت، أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا ستكون هناك مباحثات وحوار وفق مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

وقال المريمى، في تصريحات لـ"الشروق"، إن المباحثات ستقوم بها لجان الحوار المشكلة فى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والذين تم اختيارهم من قبل مبعوثية الأمم المتحدة خلال المدة القريبة القادمة وفقاً للمسارات الثلاثة المعروفة وهو المسار السياسى والاقتصادى والعسكرى وهو ما يسمى بلجنة "5+5".

وكان المريمي صرح بأن الخطوة التى ستعقب إعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا هى حوار بين الليبيين، مشددا على أن وقف إطلاق النار يقتضى خروج القوات الأجنبية بشكل كامل من ليبيا.

وأوضح المريمى، فى تصريحات سابقة، أن الحوار بين الليبيين سيتم برعاية الأمم المتحدة والمبعوثة التابعة لها فى ليبيا ستيفانى وليامز، بالإضافة إلى الجانبين فى الشرق والغرب.

ولفت المريمى إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات من شأنها تحديد الخريطة الزمنية وآلية الحلول السياسية، مشددا على أن وقف إطلاق النار يقتضى خروج القوات الأجنبية بشكل كامل من ليبيا، وتابع أنه "سيتم تشكيل مجلس رئاسى وحكومة جديدة، وسيتم بعدها إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية".

وكان المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا قد أصدرا أمس بيانين منفصلين بشأن وقف إطلاق النار بشكل فورى وكامل وتنظيم انتخابات فى أنحاء البلاد. وصدر البيانان المفاجئان بعد زيارات عدة قام بها مسئولون أجانب إلى ليبيا فى الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية ومقرها طرابلس وقف إطلاق نار من جانبها فى كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح، فيما طلب رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع فى البلاد الوقف الفورى لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية فى جميع أنحاء ليبيا.

يأتى هذا بينما نفى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، أمس، إصداره أى بيانات أو تصريحات بشأن إعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا.

وتعليقا على نشر إحدى القنوات الفضائية تصريحا منسوب له يفيد برفض القائد العام للجيش الليبى، المشير خليفة حفتر، إعلانا السراج وعقيلة ووصفه بـ"خيانة دماء الشهداء"، قال المسمارى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "هذا الخبر مزور، وغير صحيح"، مؤكدا أنه لم يصدر أى بيان أو تصريح منه بعد.