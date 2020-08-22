فريق بايدن: جمع تبرعات بقيمة 70 مليون دولار لحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية

أعلن الفريق الانتخابي لجو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) عن جمع تبرعات بقيمة 70 مليون دولار خلال مؤتمر الحزب للحملة الانتخابية لبايدن.

وأضاف الفريق أن هذه الخطوة جاءت أيضا بعد النجاح في جمع 48 مليون دولار في غضون يومين وذلك بعد أن تم إعلان الحزب الديمقراطي يوم الأربعاء الماضي عن ترشيح كامالا هاريس كنائبة للرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة.

وكان بايدن وهاريس قد قبلا رسميا ترشيحهما خلال مؤتمر الحزب.

كان الديمقراطيون جمعوا تبرعات بقيمة 140 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 165 مليون دولار جمعتها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الديمقراطيون جمعوا تبرعات بقيمة 141 مليون دولار في يونيو الماضي حيث زادت آنذاك تبرعات الديمقراطيين على تبرعات الجمهوريين للشهر الثاني على التوالي.

وتشير الأرقام الكبيرة للتبرعات في المعسكرين إلى تأجج المعركة الانتخابية، كما يشير حجم التبرعات الكبيرة في المعسكر الجمهوري إلى أن ترامب لا يزال بعيدا عن مرحلة العد التنازلي لخروجه رغم جائحة كورونا والنتائج السيئة التي سجلها في استطلاعات الرأي.