مصرع شخصين أسفل عجلات القطار فى حادثتين بأسوان

شهدت محافظة أسوان، اليوم الجمعة، حادثى مصرع شخصين تحت عجلات القطار فى حادثين مختلفين أحدهما بمركز كوم أمبو والآخر بمركز إدفو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط شخص فى العقد الخامس من عمره تحت عجلات القطار أثناء مروره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية السلسلة بمركز كوم أمبو ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بجراحه وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة بكوم أمبو، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيق.

بينما وقع الحادث الثانى، بقرية خور الزق بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وذلك عندما حاول أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد ولم يلاحظ عبور القطار فى نفس التوقيت ولفظ أنفاسه فى الحال، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيق، واتخذ مركز شرطة إدفو الإجراءات القانونية اللازمة.