موريتانيا تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا و17 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6894 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء السبت، أشارت «الصحة الموريتانية» إلى تسجيل 17 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد–19» إلى 6203.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 800 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 23 مليون إصابة.