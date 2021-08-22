الرئيس التونسي يجدد امتنانه للسعودية على دعمها القوي لبلاده

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، امتنانه وشكره للمملكة العربية السعودية، على دعمها القوي الذي تقدمه لتونس في هذا الظرف السياسي والاقتصادي والصحي الصعب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، اليوم الأحد، بقصر قرطاج الرئاسي، أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية.

وذكر بيان أصدرته الرئاسة التونسية اليوم، أن اللقاء كان فرصة جدّد خلالها الرئيس قيس سعيد الإعراب عن جزيل الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما القوي لتونس في هذا الظرف السياسي والاقتصادي والصحي الصعب.

وأكد الرئيس التونسي حرص بلاده على مزيد من الارتقاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.