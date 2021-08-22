سفير روسيا بأفغانستان: طالبان تسعى لتسوية الوضع في «بنجشير» بطريقة سلمية

قال سفير روسيا في أفغانستان دميتري جيرنوف إن حركة طالبان تسعى لإيجاد طريقة سلمية؛ لتسوية الوضع في ولاية (بنجشير) الأفغانية.

وأضاف جيرنوف - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "طالبان أكدت أنها لن تحاول حتى الآن دخول بنجشير بالقوة، وأنها لا تريد سفك الدماء وتسعي للحوار ".

وأعلن أن ممثلي طالبان طلبوا من السفارة الروسية إبلاغ سكان وزعماء ولاية (بنجشير) الأفغانية بأن الحركة تسعي لحل الخلافات سلميا عبر اتفاق سياسي .

يشار إلى أن ولاية "بنجشير" الواقعة شمالي العاصمة كابول تظل منطقة وحيدة في أفغانستان غير خاضعة لحكم حركة طالبان، التي بسطت سيطرتها على أراضي البلاد مع دخولها إلى كابول يوم الأحد الماضي، وذلك وبعد أن غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد .