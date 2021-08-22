مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الدولي

قال الدكتور محمد على مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إنه أربعة أشخاص لقوا مصرعهم بينهم طفل وسيدتين، وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم سيارتين، على الطريق الدولي بالساحل الشمالي.

وأوضح مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى الضبعة المركزى، استقبلت أربعة جثث مجهولة بينهم جثة لطفل وجثتين لسيدتين، و11 مصابا بينهم خمسة أطفال، مصابين بجروح قطعية، كسور، سحاجات، كدمات وارتجاج ونزيف فى المخ، جراء تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة صرف صحي بمنطقة الضبعة.

وأكد أنه تم عمل الإسعافات الأولية وتقديم العلاج للمصابين بقسم الطوارئ، وتحرير محضر بالواقعة مع التحفظ على جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة.