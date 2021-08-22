أذربيجان: تسجيل 3069 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان اليوم الأحد، استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3069 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 391 ألفا و506 مصابين على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "تريند" الأذرية، نقلا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و308 وفيات عقب تسجيل 29 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليا 345 ألفا و783 شخصا فور تسجيل تعافي 1180 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن أذربيجان كانت قد أجرت على مدار أمس 14 ألفا و976 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و319 ألفا و841 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.