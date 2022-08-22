الإسكان: أخبار بيع جزيرة الوراق لأطراف خارجية ودول مجاورة لا تمت للواقع بصلة

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، المسؤول عن تطوير جزيرة الوراق، إن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد تداولًا لبعض المخططات السابقة لتطوير الجزيرة، والتي أعدتها بعض الجهات الاستشارية، مؤكدًا أنها لا تمت للواقع بصلة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الأخبار المتداولة حول الإخلاء القصري للجزيرة وبيعها لأطراف من جهات خارجية ودول مجاورة، «لا تمت للواقع بصلة»، موضحًا أن أحد ركائز مخطط تطوير الجزيرة، يتمثل في إقامة منطقة سكنية للسكان الراغبين في العودة مرة أخرى، على غرار ما حدث بمثلث ماسبيرو.

وأوضح أن أساس مشروع تطوير جزيرة الوراق، يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية من التدهور نتيجة الزحف العمراني، منوهًا إلى رصد لزيادة معدلات النمو العمراني على الأراضي الزراعية، بمعدل يقترب من 25 فدانًا كل عام على الجزيرة.

ونوه مساعد وزير الإسكان، إلى أن مساحة العمران ازدادت من 70 فدانًا عام 1995، إلى 450 فدانًا في عام 2019، وهو ما يمثل ثلث المساحة الإجمالية للجزيرة، قائلًا إن البناء تم بصورة غير مخططة وعشوائية.

ولفت إلى أن كل العمران ينقصه البنية والمرافق الأساسية، متابعًا: «الأمر احتاج النظر إلى الجزيرة بالكامل ووضع خطة للتطوير، في إطار حق المواطن في السكن والخدمات الملائمة، ومد الخدمات والمرافق لتلك المجتمعات».

وأكد أن الوزارة ترغب في تنمية الجزيرة بالطريقة التي تحافظ على الوضع البيئي لها، معقبًا: «هناك مخطط عام يوضح الاستخدامات المختلفة للجزيرة، ونعمل على توفير خدمات وطرق للمجتمع القائم وأراض لتوطين المشروعات».