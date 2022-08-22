سول تجدد الإعلان عن مخاوفها لواشنطن بشأن قانون الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية

أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، عن مخاوفه بشأن قانون أمريكي جديد يستثني السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية خلال محادثاتها الهاتفية الأخيرة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن .

وقال مصدر مسؤول، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الكوري الجنوبي، أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن صانعي السيارات في كوريا الجنوبية قلقون بشأن القانون الجديد، وطالبوا بتنفيذ مرن من قبل الولايات المتحدة، ولكن بعد المحادثة، أصدرت كل من وزارتي الخارجية الكورية والأمريكية بيانا صحفيا، لكن لم يكشف أي منهما عن أي مناقشة حول القانون.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الكوري، كان على علم بمخاوف الشركات الكورية الجنوبية، بشأن القانون الأمريكي الجديد وأنه أخطر الولايات المتحدة، ذلك من خلال قنوات مختلفة .

ولفت إلى أن وزير الخارجية الكوري، أشار أيضا إلى أن قانون خفض التضخم قد ينتهك اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومبدأ معاملة وضع الدولة الأولى بالرعاية بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.