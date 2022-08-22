مسؤول روسي يستبعد عقد محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

استبعد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، جينادي جاتيلوف، عقد محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الأحد، قال جاتيلوف إنه "لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

واتهم الدبلوماسي الروسي الولايات المتحدة، ودول في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات بين موسكو وكييف.

وأوضح أن "موسكو وكييف كانتا قريبتين للغاية من اتفاق كان من الممكن أن يوقف الصراع مؤقتا في المفاوضات التي استضافتها تركيا في أبريل الماضي".

إضافة إلى المحادثات في تركيا، أجرت روسيا وأوكرانيا محادثات في بيلاروس ولكنها لم تحقق تقدما ،بسبب رفض كييف مطالب موسكو بالاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم لروسيا والاعتراف بجمهوريتي لوهانيسك ودونتيسك المعلنتين ذاتيا.

وشددت أوكرانيا على عدم التخلي عن أي جزء من أراضيها.