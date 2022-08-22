كازاخستان تدرس مسارا لنقل النفط عبر بحر القزوين

ذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الكازاخستاني، ألماسادام ساتكالييف، في مقابلة، أن بلاده تدرس مسارا لنقل النفط عبر بحر القزوين وخطوط أنابيب باكو-تبليسي-سيهان أو باكو-سوبسا.



وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المقابلة، قال الرئيس التنفيذي للصندوق (سامروك كازينا) "المشكلة الكبيرة هي استعداد الشركات المنتجة للنفط لإعادة توجيه التدفقات إلى تلك المسارات والمشاركة في مخاطر الاستثمار في البنية التحتية الضرورية".



وقد تحتاج كازاخستان إلى استثمار "العديد من مليارات الدولارات" لبناء خطوط أنابيب وصهاريج ومنشآت تخزين النفط وتوسيع الموانئ في أكتاو وباكو.



وتتمتع أكتاو بسعة تقنية لشحن ما يصل إلى 9 ملايين طن من النفط سنويا.