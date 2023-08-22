• حريصون على عدم إرهاق الطلاب بمحتوى طويل

• نعد أبنائنا الطلاب بامتلاك العقلية الذهنية السليمة والمهارات الشخصية والجدارات التي تؤهلهم لتغيرات المستقبل

• لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم.. ومصر تمتلك الآن آلية لانتقاء المعلمين الجدد تتمتع بالشفافية والنزاهة

• نتطلع إلى أن يخرج من بين أوائل الثانوية العامة العلماء والمفكرون والأدباء الذين يؤدون خدمات حقيقية لمجتمعاتهم

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء أمس، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2023، والذي ينظمه حزب حماة الوطن.



وشارك في حفل التكريم عدد من قيادات حزب حماة الوطن، على رأسهم الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أمين التنظيم، والدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحزب حماة الوطن، وحزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات التربية والتعليم، والإعلاميين.



وفى بداية كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن مدى سعادته بمشاركته فى احتفالية تكريم أبنائنا المتفوقين أوائل المرحلة الثانوية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، والتي تعد تتويجًا للجهد الذي بذلوه، والإنجاز الذي حققوه، موجهًا الشكر لحزب حماة وطن على تنظيم هذا الحفل وتكريمهم للطلاب المتفوقين للعام الثالث، لقناعتهم بأنهم هم الذين يصنعون الفارق.



وأكد أن هذه الاحتفالية تأتى تتويجًا للتعاون المشترك مع حزب حماة الوطن في مجال التعليم ودعم المتفوقين واكتشاف الموهوبين، والذي يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التي نسعى جميعًا إلى دعمها بكل السبل الممكنة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة والأنشطة المتنوعة التي يقوم بها الحزب لخدمة المجتمع المصري على مختلف الأصعدة؛ تمثل دعمًا حقيقيًا لجهود الدولة المصرية فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصر ۲۰۳۰)، وجهود الوزارة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم وتحقيق جودة العملية التعليمية.



وقال إن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018، تستهدف تعليم أبنائنا المهارات، والقدرات، والجدارات، وليس تحصيل الدرجات فقط، مشيرًا إلى أننا نعد أبنائنا الطلاب بامتلاك العقلية الذهنية السليمة، وامتلاك المهارات الشخصية التى تؤهلهم لتغيرات المستقبل، وتوظيف قدراتهم، موضحًا أن أحد أولويات اهتمام الدولة المصرية رعاية المتفوقين والنابغين والموهوبين، و الوزارة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم.



وأوضح أن الوزارة حرصت على انضباط امتحانات هذا العام، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع الغش، تحقيقًا للعدالة وأن يأخذ كل طالب حقه، مشيرًا إلى أنه من بين هذه الإجراءات، منع التحويلات من المحافظات خاصة فى المرحلة الثانوية إلا بعد موافقة لجنة من الوزارة، كما تم إعداد بنوك أسئلة بمواصفات ومعايير خاصة يتم سحب أسئلة الامتحانات من خلالها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والموجهين لمراجعة نموذج الإجابة بعد انتهاء كل امتحان، كما تم رفع نماذج الأسئلة والإجابة للمواد على موقع الوزارة.



كما أشار إلى أنه تم إتاحة التظلمات فى جميع أنحاء الجمهورية، لضمان حصول كل طالب على حقه.



وأضاف أن تطوير التعليم مسئولية وخطة دولة، وليست مسئولية الوزارة فقط، مشيراً إلى ضرورة وجود تحالفات وتضافر للجهود والتعاون مع المجتمع المدنى.



كما لفت إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي وتم الانتقال إلى تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على عدم إرهاق الطلاب بمحتوى طويل، لذا اهتمت بالمفاهيم الكبرى والأنشطة التى تتم بشكل تعاونى وليس بشكل فردى، كما تم عقد ورش عمل بمشاركة جهات محلية ودولية وخبراء معنيين بالتعليم وأعضاء مجلس النواب وأولياء الأمور والإعلام لوضع خطة استراتيجية طموحة من خلال حوار مجتمعي لمناقشة التحديات التى يواجهها التعليم قبل الجامعي.



كما أكد أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن مصر الآن تمتلك آلية لانتقاء المعلمين الجدد تتمتع بالشفافية والنزاهة ومرت بمراحل عديدة للوصول إلى من هو أفضل فى هذا المكان، وكل معلم سيتم اختياره فى هذه المسابقة يجب أن يشعر بالفخر.



وفي ختام كلمته، وجه الوزير للطلاب المتفوقين كلمة قائلًا: "ادرسوا ما تحبونه دون الارتباط بالمجموع حتى تحققوا التفوق والتميز، ونتطلع إلى أن يخرج من بينكم العلماء والمفكرون والأدباء؛ لينضموا إلى صفوف الكبار الذين يؤدون خدمات حقيقية لمجتمعاتهم، ويحدثون فارقًا في تاريخ أوطانهم، وأن لكم الانطلاق نحو الريادة بخطى حثيثة، وسعي دءوب، وإخلاص وأمانة؛ لتحققوا لأنفسكم النجاح والتفوق ولوطنكم التقدم والازدهار.. فكفة الأمم ترجح بالعلم، والاختراع والإنتاج، والإبداع، وبالقيم، وبالأخلاق السامية، وكل ذلك ينبع ممن يمثلون القدوة والرمز في المجتمع، فكروا في حياتكم القادمة بطموح وحماس، وشغف، فكروا خارج الصندوق، وأطمحوا لما هو أفضل، وتحدوا أنفسكم، وابلغوا عنان السماء".



وفي تهنئته لأوائل الثانوية العامة، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالقدرات الخاصة لأوائل الثانوية العامة، الذين بذلوا المزيد من الجهد واخلصوا فى دراستهم للحصول على أعلى الدرجات، لافتًا إلي أن هؤلاء الشباب ينتظرهم مستقبل كبير.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على الوقوف بجانب شبابها، وتقديمهم كنماذج مثالية للشباب المصري، موضحًا أن أولويات الوزارة ترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات حتى يكونوا قدوة لغيرهم من النشء والشباب.



ومن جانبه، أعرب اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن عن سعادته بهذا الحفل الكريم الذي ينظمه حزب حماة الوطن تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعام الثالث على التوالي، احتفالًا بالطلاب المتفوقين أوائل الشهادات الثانوية للعام الدراسي 2022/2023 على ما حققوه من إنجاز وتفوق خلال سنوات دراستهم في المرحلة الثانوية ، والذي توج بحصولهم على أعلى الدرجات التي تساهم في الالتحاق بالجامعات التي يرغبون الدراسة بها لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم المنشودة.



وقال النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن “إن ما تحققه وزارة التربية والتعليم من تقدم على صعيد الاهتمام بالمنظومة التعليمية يأتي بثمار عظيمة ستكون عاملًا رئيسيًا في صياغة مستقبل مصر على أسس علمية محسوبة بكل عناية ودقة، كما توجه بالشكر إلى كل القائمين على العملية التعليمية في وطننا الغالي مصر على ما يبذلونه من جهد مفرط وعمل دؤوب، وتشجيع الطلاب على تحصيل العلم بالصورة التي تحقق الاستفادة القصوى لهذا الوطن.



ومن جهته، رحب اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بالحضور، قائلًا: "نحن اليوم في احتفالية من نوع خاص نقدمها من خلال حزب حماة وطن لأبنائنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية"، مشيرًا إلى أن "حزب حماية وطن مدرسة وطنية كبيرة".



وأكد أن النشء من أهم مقومات بناء ونجاح الدول، فهم مفتاح التقدم والازدهار وهم أعمدة الأوطان، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل علي بناء النشء والشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للجمهورية الجديدة.



وخلال الحفل، أهدى اللواء أحمد العوضي واللواء طارق نصير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني درع الحزب تقديرًا لجهوده في تطوير المنظومة التعليمية.



كما كرم الدكتور رضا حجازي الطلاب أوائل الثانوية العامة من أجل دعمهم وتحفيزهم وتشجيعهم على المزيد من التفوق.





