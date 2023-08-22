الأمريكية ريتشاردسون تحرز ذهبية سباق 100 متر في بطولة العالم للقوى

أحرزت الأمريكية شاكاري ريتشاردسون، مساء الاثنين، الميدالية الذهبية لسباق 100 متر عدو للسيدات ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، بعد غيابها عن أولمبياد طوكيو 2021 لثبوت تورطها في تعاطي مادة الماريوانا المخدرة، قبل أن تفشل في التأهل إلى السباق ذاته في نسخة العام الماضي من بطولة العالم.

وتفوقت ريتشاردسون على الجامايكية شيريكا جاكسون التي كانت مرشحة للفوز بالسباق، بعد أن سجلت 65ر10 ثوان لتعادل أفضل رقم في الموسم الحالي والمسجل بأسم جاكسون.

وحلت جاكسون في المركز الثاني بتسجيلها 72ر10 ثانية فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الجامايكية المخضرمة شيلي ان فرازر برايس - 36 عاما - بتسجيلها 77ر10 ثانية .

وأهدرت فرازر برايس فرصة حصد الميدالية الذهبية السادسة لها في سباق 100 متر ببطولة العالم، حيث كانت ستعادل حينذاك الرقم القياسي لسيرجي بوبكا الذي حصد ست ذهبيات في مسابقة القفز بالزانة ببطولة العالم.