العراق يأمل في التوصل مع تركيا لحل لاستئناف صادرات النفط من كردستان

صرح نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلاده تأمل في التوصل إلى حل مع الجانب التركي لإستئناف الصادرات النفطية من حقول إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي وصل بغداد اليوم" لقد أجرينا اجتماعا عمليا مشتركا لمناقشة العلاقات الثنائية حيث أن العراق يهتم بهذه العلاقات واستمرارها كونها مهمة للطرفين".

وأضاف: "أن الأساس في العلاقات العراقية التركية هي الساحات المشتركة في الجانب الإنساني والتاريخي والجغرافي وهي علاقات واسعة ومهمة ومستمرة تفرز احيانا بعض المشاكل والتعقيدات لكن الحوار هو السبيل للوصول إلى الحل".

وذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين متطورة وهناك 850 شركة تركية تعمل في العراق وخاصة في قطاع الإنشاءات، كما بحثنا ملف المياه وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لبحث وإدارة ملف المياه بين البلدين وحصول العراق على حصة عادلة فضلا عن بحث ملف تصدير النفط من حقول كردستان عبر الانبوب العراقي التركي ونتمنى أن نتوصل إلى حل لهذه المشكلة".

وأوضح الوزير العراقي: "كما تم بحث الملف الأمني والعسكري وجددنا موقف العراق الدستوري الثابت بعدم السماح لأي طرف أو حزب أو منظمة أن تستخدم الأراضي العراقية منطلقا لتهديد دول الجوار كما بحثنا التواجد العسكري التركي في العراق إضافة إلى ملفات أخرى منها الجمارك وسمات الدخول وأوضاع العراقيين في تركيا".

وقال حسين إن الاجتماع بحث أيضا" ترتيبات الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردغان إلى بغداد للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين".