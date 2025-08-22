مقتل 5 شرطيين بهجوم مسلح جنوب شرق إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الجمعة، مقتل 5 أفراد من عناصر الشرطة جراء هجوم مسلح في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وذكر التلفزيون الرسمي أن مجموعة مسلحة هاجمت دورتي شرطة على الطريق الواصل بين مدينتي "إيران شهر" و"خاش" بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأفاد أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أفراد من عناصر الشرطة، وسط إطلاق عمليات واسعة بالمنطقة للقبض على المهاجمين.

وفيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم "جيش العدل" سبق وأن تبنى استهداف مواقع مدنية وعسكرية بالمنطقة في أوقات سابقة.

وتصنف إيران جماعة "جيش العدل" ضمن لوائح التنظيمات الإرهابية.