الإماراتيون يصوتون في انتخابات الاتحاد الوطني بسفارة بلادهم في القاهرة

فتحت سفارة الإمارات لدى مصر، اليوم الأحد، أبوابها أمام مواطني الدولة المتواجدين في الأراضي المصرية من أجل المشاركة في التصويت بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة، والتي تستمر يومين وأغلقت في السادسة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة.

وشهد اليوم الأول عددًا من الناخبين الذين عبروا عن سعادتهم للمشاركة في تلك الانتخابات لما فيها من تعزيز المشاركة السياسية، وإيصال الكفاءات إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي، والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار.

وأكد سفير الإمارات بمصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبى، أن السفارة لن تألو جهدًا في تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لمشاركة أكبر عدد من مواطني الدولة المتواجدين في مصر في تلك الانتخابات المهمة للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الانتخابات التي تعبر بحق عن توجيهات القيادة الرشيدة في دعم الوطن وأبناء الإمارات.

وأكد السفير أن الانتخابات هذه المرة تأتي في إطار التمكين السياسي للمرأة بعد رفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، تنفيذًا للقرار رقم 1 لسنة 1919 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات أصبحت النموذج الأبرز في تعزيز ريادة المراة في المشاركة السياسية وصنع القرار وتبوأ أعلى المناصب القيادية.

وفي تصريح، أكدت مريم خليفة الكعبي نائب رئيس بعثة دولة الإمارات في القاهرة رئيس لجنة المركز الانتخابي بمقر سفارة الدولة بالقاهرة، أنه تم افتتاح اليوم الأول للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي تستمر على مدى يومين، مشيرة إلى إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات وسعادتهم على المساهمة في هذا الواجب الوطني الذي يمثل إدراك المواطن الإماراتي لمسؤولياته الوطنية في اختيار من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي، لطرح قضايا الوطن في سبيل العمل على إيجاد الحلول لها وتلبية الاحتياجات والتطلعات.

وأكدت أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تأتي في ظل إيمان القيادة الرشيدة بأهمية تمكين المواطن في جميع المجالات، وعلى رأسهم التمكين السياسي الذي يعتبر ذو أولوية وأهمية في تأهيل المواطن الإماراتي للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وفي الدفع بالتنمية الشاملة للدولة، مشيرة إلى أن اللجنة جهزت المركز الانتخابي بمقر السفارة بكل متطلباته، حيث يتم طباعة بطاقة التصويت بعد التأكد من شخصية المواطن من خلال الاطلاع على هويته، ومن ثم توجيه الناخب للاطلاع على دليل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للتأكد من مسمى المرشح الذي يرغب في انتخابه، مشيرة إلى استمرار هذه العملية حتى الساعة السادسة مساء، وإعادة افتتاح المركز لليوم الثاني والأخير.