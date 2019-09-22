فلامنجو يعزز صدارته للدوري البرازيلي وساو باولو يستعيد نغمة الانتصارات

عزز فلامنجو صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم بالفوز الثمين 2 / 1 على مضيفه كروزيرو مساء أمس السبت، في المرحلة العشرين من المسابقة والتي افتتحت بفوز ساو باولو على مضيفه بوتافوجو 2 / 1 كما شهدت كورينثيانز باوليستا على باهيا بنفس النتيجة.

وواصل فلامنجو انطلاقته الرائعة في المسابقة هذا الموسم وحقق انتصاره السابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام بالميراس وتجمد رصيد كروزيرو عند 18 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.

ويدين فلامنجو بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى لاعبه البرازيلي الدولي جابرييل باربوسا الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين السابعة و67 فيما سجل تياجو نيفيز الهدف الوحيد لكروزيرو في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وتغلب كورينثيانز باوليستا على باهيا بهدفين سجلهما فاجنر لوف وكلايسون فييرا في الدقيقتين 44 من ضربة جزاء و75 مقابل هدف سجله جيلبرتو أوليفيرا سوزا في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

ورفع كورينثيانز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد باهيا عند 31 نقطة في المركز السابع.

واستعاد ساو باولو نغمة الانتصارات في الدوري البرازيلي بفوز ثمين ومتأخر 2 / 1 على مضيفه بوتافوجو في افتتاح مباريات المرحلة.

ورفع ساوباولو رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بعدما حقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة. وتجمد رصيد بوتافوجو عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم أندرسون هيرنانيز لفريق ساو باولو في الدقيقة 37 وتعادل جواو باولو ميور لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.