أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2019/2020، مشيرًا إلى أن الكليات استقبلت طلابها لتعريفهم بالأنشطة المختلفة، وعقد لقاءات مع الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة بالكليات.

وطالب رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم. موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الفنية والرياضية والثقافية.

وأضاف أن الجامعة تستضيف ضمن الموسم الثقافي والفني للعام الدراسي الجديد قامات ثقافية وفنية بهدف تنمية القدرات الحوارية للطلاب وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بذوقهم، مؤكدًا أن هدف الجامعة بناء شخصية الطلاب للتفاعل مع قضايا المجتمع والمشاركة في خدمة وطنهم.

وفي سياق متصل، نظمت كلية الإعلام بالجامعة احتفالية ثقافية وفنية بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية إن الكلية تتسم بطابع خاص من حيث إمكاناتها وطاقاتها وعلى الطلاب استثمار مكانة الكلية وإمكاناتها، مشيرًة إلى أن الكلية تمتلك أحدث استديوهات للإذاعة والتليفزيون وتصدر صحيفة أسبوعية (صوت الجامعة) يحررها الطلاب، وتمتلك معامل متطورة في مجال العلاقات العامة والإعلان، واللغات.

وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رحب الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية بالطلاب الجدد والقدامى خلال الاحتفالية التي نظمتها الكلية لاستقبال الطلاب بحضور أعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها اهتمام الكلية بالأنشطة الطلابية التي تساهم في صقل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل، مضيفًا أن ما يميز الكلية هو تقديم نماذج المحاكاة التي تسعى إلى تقليد العمل داخل مؤسسات وطنية كمجلس النواب، أو مؤسسات إقليمية كجامعة الدول العربية، أو مؤسسات دولية كالأمم المتحدة، حيث يكون الطلاب أبطالها ويتقمصون أدوار القيادات فيها، إلى جانب توفير الكلية فرص التدريب للطلاب داخل المؤسسات المختلفة؛ ما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.

واستقبلت كلية العلوم طلابها بحفل ثقافي، حث خلاله الدكتور عبد الحميد المناوي عميد الكلية، الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تقام على مستوى الكلية والجامعة لتنمية مهاراتهم على مختلف المستويات.