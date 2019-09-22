 مقتل مسلحين اثنين من طالبان و9 من داعش في اشتباكات شرق أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل مسلحين اثنين من طالبان و9 من داعش في اشتباكات شرق أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 8:52 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 8:52 م

قالت السلطات المحلية بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان اليوم الأحد أن مسلحين من الوحدة الحمراء التابعة لحركة طالبان اشتبكوا مع آخرين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالإقليم، مما أسفر عن مقتل تسعة من "داعش" واثنين من طالبان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال مكتب الحاكم في ننكارهار في بيان إن عناصر طالبان اشتبكت مع عناصر داعش في منطقة خوجياني بالإقليم الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن مسلحي طالبان قتلوا 9 مسلحين من حركة "خرسان" التابعة لداعش، خلال الاشتباك الذي استمر 5 ساعات.

وبالإضافة إلى ذلك، قتل مسلحو داعش مسلحين اثنين من الوحدة الحمراء التابعة لطالبان وأصابوا اثنين آخرين.

ولم تعلق طالبان ولا داعش على القتال الأخير حتى الآن.

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