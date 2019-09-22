مجموعة مصر القابضة للتأمين تكرم أبطال العالم لكرة اليد

قامت مجموعة مصر القابضة للتأمين بتنظيم حفل تكريم للمنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين بمناسبة حصوله على بطولة العالم لأول مرة فى تاريخ الرياضة المصرية. أقيم الحفل بمقر شركة مصر القابضة للتأمين تحت رعاية وبحضور باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومؤمن مختار رئيس شركة مصر للتأمين، وأحمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، والسادة نواب رؤساء مجالس الإدارة. كما حضر من الجانب المكرّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد واللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب.

ومنحت مجموعة مصر القابضة للتأمين للاعبين مكافأة خاصة تقديرا للانجاز المتميز الذى ادخل السعادة والبهجة إلى قلوب ملايين المصريين ورفع ااسم مصر عاليًا فى الساحة الرياضية الدولية.

وأعرب باسل الحينى عن شعوره بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذى حدا بعلم مصر أن يرتفع محلقًا فوق أعلام الدول الأوروبية التى احتكرت هذه البطولة منذ نشأتها، ليكون هذا إيذانا بسطوع نجم جديد على الساحة الرياضية الدولية. ونوه لعبقرية المكان الذى يقام فيه التكريم، كونه المبنى التاريخى الذى افتتحه ووضع فيه مكتبه الاقتصادى المصرى خالد الذكر طلعت حرب كمقر لأعرق شركة تأمين فى مصر والمنطقة وهى مصر للتأمين، لافتا النظر لأن التحام عبق التاريخ المشرف بالمستقبل الواعد الذى تمثله هذه الكوكبة الجميلة من شباب مصر يبعث فى الجميع الأمل والطاقة الإيجابية.

وأضاف الحينى أن الحرص من مجموعة مصر القابضة للتأمين ــ كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر ــ على هذا التكريم يعكس اهتمام المجموعة ليس فقط بالعمل والنمو والتطوير، وإنما أيضا بالمسئولية المجتمعية والجوانب الإنسانية التى دائما ما تضعها المجموعة نصب عينيها وفى القلب من توجهاتها.

من جانبهما أكد مؤمن مختار رئيس شركة مصر للتأمين وأحمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة هذه المعانى، مضيفين أنهما يحملان معهما شكر وتقدير آلاف العاملين بالشركتين للاعبين والجهاز الفنى ومجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، وأملهم أن يشهد المستقبل المزيد من الإنجازات والبطولات، متعهدين باستمرار دعم شركات المجموعة للأنشطة الرياضية والثقافية التى تهدف إلى الارتقاء بالوطن العزيز مصر.